La gestion de la pandémie sera un enjeu «incontournable» dans Marie-Victorin, selon QS

L’élection partielle dans Marie-Victorin sera marquée par l’insatisfaction grandissante de la population à l’égard de la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault, croit le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

• À lire aussi: L’ex-bloquiste Shophika Vaithyanathasarma représentera QS

«La pandémie et sa gestion par le gouvernement Legault, ça va être incontournable», a affirmé M. Nadeau-Dubois, en confirmant que l’ex-candidate bloquiste Shophika Vaithyanathasarma portera les couleurs de Québec solidaire lors du scrutin complémentaire à venir dans Marie-Victorin.

Capture d'écran

«Moi, je constate qu'il y a de plus en plus d'insatisfaction à l'égard de la gestion de la pandémie de François Legault», a observé le co-porte-parole du parti, lors d’un point de presse virtuel.

Hier, un sondage Léger révélait d’ailleurs que le taux de satisfaction face aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault est à son plus bas depuis le début de pandémie.

Selon le coup de sonde commandé par La Presse canadienne, l’appui des Québécois aux mesures sanitaires avait chuté à 65 % en date du 9 janvier, alors qu’il frôlait les 80 % en novembre dernier.

Gabriel Nadeau-Dubois souhaite malgré tout que la gestion de la pandémie ne soit pas « le seul enjeu » de l’élection partielle à venir, dont la date est encore inconnue.

Environnement et crise du logement

La candidate solidaire Shophika Vaithyanathasarma s’attend à ce que l’environnement et la crise du logement, qui « frappe fort » dans Marie-Victorin, fassent partie des débats.

Âgée de 22 ans, Mme Vaithyanathasarma devra notamment affronter l’ex-commentateur politique et ex-député fédéral Pierre Nantel, qui sera candidat pour le Parti québécois.

«Je reconnais la notoriété de M. Pierre Nantel, mais je pense que j’ai aussi un regard différent à l’égard de la politique d’aujourd’hui. J’ai des idées à mettre en valeur, j’ai une envie de rassembler, d’aimer, d’être bienveillante et ça, je pense que les citoyens et citoyennes de Marie-Victorin vont le ressentir», a dit Mme Vaithyanathasarma.

La libérale Émilie Nollet et la cheffe du nouveau parti Climat Québec, Martine Ouellet, seront aussi sur les rangs lorsque François Legault déclenchera officiellement l’élection, vraisemblablement à l’approche du printemps.

La circonscription de Marie-Victorin est vacante depuis l’élection de Catherine Fournier à la mairie de Longueuil, en novembre dernier.

À VOIR AUSSI