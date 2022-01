[EN IMAGES] La résidence la plus chère de la région de Québec vendue pour 5 M$

Une luxueuse résidence au bord du lac Saint-Augustin vient de trouver preneur pour la rondelette somme de 5 millions $, ce qui en ferait la plus chère vendue dans la région de Québec.

« C’est une vente historique qui a été faite dans la région de Québec. Il n’y a pas une maison qui a été vendue dans cet ordre de prix là », affirme la courtière immobilière Patricia Deguara, sans toutefois commenter nos informations au sujet du montant de la vente.

Photo d'archives courtoisie, Patricia Deguara

La somptueuse demeure de 38 pièces, sise sur un vaste parc privé à Saint-Augustin-de-Desmaures, avait d’abord été mise en marché pour 5,9 millions $ en septembre 2020.

Plus récemment, le prix demandé avait été révisé à 4 999 000 $.

La transaction doit encore être officialisée devant un notaire.

Acheteur de la région

Avec ses deux piscines, son garage quadruple et ses cinq chambres « de prestige », le domicile de la rue de l’Hêtrière, construit en 2008, a de quoi faire rêver.

Photo d'archives courtoisie, Patricia Deguara

La résidence a fait des curieux à l’extérieur de la province, mais a finalement conquis le cœur d’un acheteur d’ici.

Le vendeur, un promoteur immobilier, cédera sa place à une famille qui est elle aussi établie dans la région de Québec, selon Mme Deguara.

Photo d'archives courtoisie, Patricia Deguara

« Pour moi, c’est vraiment une belle fierté de dire que nos propriétés de luxe sont transmises à des gens de Québec », souligne la courtière immobilière.

Marché en essor

Située sur un terrain de 3,74 acres à l’abri des regards, la maison compte six salles de bain et salles d’eau, un spa, un cinéma maison, une cave à vin aménagée pour 4200 bouteilles, un gymnase, en plus d’offrir une « fenestration panoramique ».

Photo d'archives courtoisie, Patricia Deguara

Cette vente vient détrôner une transaction précédente réalisée à Lac-Beauport, alors qu’une demeure avait été achetée pour 4,1 millions $ en février 2021.

Selon Patricia Deguara, le marché des maisons haut de gamme est d’ailleurs en essor dans la Capitale-Nationale.

Photo d'archives courtoisie, Patricia Deguara

« C’est un marché que je travaille et je me rends compte qu’il y a quand même des gens à Québec qui ont des sous et qui veulent investir dans leur bien-être familial », remarque-t-elle.

À voir aussi