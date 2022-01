Pour venir au secours d’une lectrice qui souffre de sécheresse buccale

Je m’adresse ici à Sylvie, qui expliquait ce matin dans votre rubrique, sa difficulté à régler son problème de sécheresse buccale. Après avoir éliminé comme causes possibles de son problème la prise de certains médicaments, elle en est venue à identifier le vieillissement comme source de celui-ci. Mais comme les essais qu’elle a fait avec le produit Biotène et ses dérivés n’ont rien solutionné, je viens lui proposer ma trouvaille personnelle.

Il s’agit d’un produit qui se vend chez Costo à 6.59$ pour 130 comprimés. C’est à base de Xilitol et ça s’appelle : pastilles 100% XILITOL. S’ils ont en rupture de stock, parce que c’est populaire, il suffit d’en commander. On peut les mettre au niveau de la gencive et les laisser fondre. Comme je m’éveille souvent la nuit, je les coupe en quatre et j’en mets une petite portion dans ma bouche pour la faire circuler dans celle-ci avant de me rendormir.

Je sais qu’il existe en pharmacie un produit équivalent, mais plus dispendieux, qu’on colle contre la gencive et qui y reste jusqu’à ce qu’il se soit complètement dissous. J’avoue que celui-là est encore plus efficace, mais plus cher.

Claudine

Merci de l’information. En supplément et pour compléter, je pense que vous parlez ici d’un produit de marque Denta qui effectivement colle à la gencive en hydratant la bouche.