Retour des Nordiques: le ministre Eric Girard rencontrera Gary Bettman jeudi

La rencontre prévue entre le ministre des Finances, Eric Girard, et le commissaire de la LNH pour parler d’un potentiel retour des Nordiques à Québec se déroulera ce jeudi, de manière virtuelle.

La nouvelle a d’abord été rapportée par Le Devoir, qui a confirmé ensuite le tout à la fois auprès d’un porte-parole du ministre et d’un autre de la LNH.

Au départ, la rencontre devait avoir lieu à New York, où sont situés les bureaux de la LNH, mais la COVID-19 a contrecarré les plans. Le commissaire adjoint et bras droit de Bettman, Bill Daly, sera présent aussi.

Les Nordiques sont partis pour le Colorado en mai 1995; or le gouvernement aimerait convaincre les dirigeants du circuit que l’économie de Québec n’est plus ce qu’elle était à cette époque.

En décembre, lors de la rencontre des gouverneurs de la LNH à Palm Beach, en Floride, Bettman avait fait allusion à la rencontre.

«Je ne sais pas quelles sont les attentes [du gouvernement] et c’est pourquoi il y a une rencontre. Ne tentons pas de déduire quoi que ce soit. Après le meeting, je serai heureux de vous dire ce qui est ou n’est pas arrivé», avait-il dit.

Par contre, il s’était bien gardé de promettre quoi que ce soit aux fervents du retour des Nordiques.

«Le problème est toujours le même. Avons-nous une équipe qui souhaite déménager? À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas. Voudrons-nous procéder à une autre expansion? À l’heure où on se parle, nous n’avons pas ce souhait. Je vais avoir cette rencontre et je suis heureux d’écouter ce que le gouvernement du Québec aura à me dire.»