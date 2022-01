Transport aérien: Deux fois moins de passagers en 2021 qu’en 2019 (OACI)

Deux fois moins de personnes ont pris l’avion en 2021 qu’en 2019 dans le monde sur fond de pandémie persistante de Covid-19, selon des chiffres préliminaires divulgués mercredi par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

• À lire aussi: Les Canadiens n’ont jamais autant voyagé depuis le début de la pandémie

Cette chute de 49 % représente une légère amélioration après celle de 60 % constatée en 2020 par rapport aux 4,5 milliards de passagers de l’année précédente, selon l’agence de l’ONU basée à Montréal (Canada).

Les compagnies aériennes sont restées durablement affectées par cette crise historique, avec des pertes de chiffre d’affaires estimées à 324 milliards de dollars en 2021, contre environ 372 milliards en 2020, selon la même source.

Toujours par rapport à 2019, elles ont réduit leur offre en sièges de quelque 40 % en 2021 après 50 % en 2020. Ce chiffre devrait se situer entre 20 et 23 % cette année.

Pour 2022, l’OACI envisage des scénarios oscillant entre -26 % et -31 % de passagers par rapport à 2019 et des pertes de chiffre d’affaires entre 186 et 217 milliards de dollars, comparées au niveau de la dernière année pleine avant la crise sanitaire.

À VOIR AUSSI