Une sexagénaire portée disparue à Montréal

En plein temps froid, les enquêteurs craignent pour la santé et la sécurité d’une sexagénaire portée disparue dans l’arrondissement Lachine à Montréal qui souffre de légers troubles cognitifs.

Marie Gema Louisma, 62 ans, a été aperçue pour la dernière fois le 11 janvier vers 22 h 30 sur la rue Duff-Court. La femme « pourrait avoir de la difficulté à s’orienter et elle a une démarche particulière puisqu’elle est blessée à un genou », précise le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Elle serait vêtue d’un long manteau noir, d’un pantalon à motif léopard, d’un chapeau noir, d’un foulard brun beige, de bottes noires et d’un sac à main.

Marie Gema Louisma a la peau noire, elle mesure 175 cm (5' 9’’) et pèse 84 kg (185 lb). Elle a les yeux noirs, les cheveux gris très courts et elle porte des lunettes de vue. Elle parle le créole et un peu le français.

Toute personne ayant de l'information peut composer le 911 ou en communiquer avec son poste de quartier.