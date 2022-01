Vaccination obligatoire: aucun juge n'irait à l'encontre

Aux grands maux les grands remèdes! Et la loi autorise le gouvernement à utiliser ce remède. Pour Me Jean-Paul Boily aucun juge n’irait à l’encontre d’un décret du gouvernement qui imposerait la vaccination obligatoire. Il se demande : pourquoi attendre?

Il devient de plus en plus évident que la vaccination obligatoire est un incontournable que le gouvernement Legault devra nécessairement adopter afin d’améliorer et de maximiser les chances de mettre fin à cette pandémie, selon l’avocat Me Jean-Paul Boily.

«On est rendu là, c’est la seule façon de venir à bout de cette pandémie en obligeant les récalcitrants, qui n’ont pas d’excuses raisonnable, de se faire vacciner.»

À cet égard, la Loi sur la santé publique permet au gouvernement de décréter la vaccination comme étant obligatoire, et même de forcer les réfractaires à se faire vacciner.

«Dans ce cas bien précis, la Loi a des dents et permet même qu’on puisse procéder via une dénonciation faite a un juge, a une forme d’arrestation des non-vaccinés pour être amené dans un centre de vaccination et être vacciné de force, tout comme on peut le faire pour une personne en difficulté mentale via une ordonnance du tribunal pour être traité de force pour troubles mentaux», dit Me Boily.

Vous pouvez écouter l’entrevue de Me Jean-Paul Boily à ce sujet ci-dessous :

Selon lui par contre, bien que la Loi le permette, malgré une vaccination obligatoire potentiellement décrété par le gouvernement, on ne devrait pas assisté à des scènes où la police entre chez des gens suite à une ordonnance d’un juge pour les forcer à se faire amener dans un centre de vaccination pour y être vacciné.

Il est plus probable et moins dommageable pour notre société qui ne doit pas devenir un état policier, que le gouvernement fonctionne avec des contraventions qui puniraient les personnes qui ne se font pas vacciner. Un peu comme le couvre feu. Beaucoup de personnes décident de ne pas sortir après 22 heures par crainte d’avoir une contravention de 1500$ dollars. Cette crainte pourrait amener bien des gens à se décider d’être volontairement vacciné, tout comme le fait d’exiger le passeport sanitaire pour se procurer de l’alcool ou entrer à la SQDC à compter du 18 janvier prochain.

Me Boily est catégorique: «Qu’on se le dise, les chartes des droits de la personne ne pourront jamais aller à l’encontre d’une disposition qui a pour but de protéger le public en général d’une pandémie qui en est rendue à sa cinquième vague et qui ne finit plus de finir.»

En effet, les restrictions aux droits et libertés et certaines obligations qu’on a, que ce soit en matière de sécurité routière (port de la ceinture, limite de vitesse, siège pour bébé, etc.) sont des exemples parmi tant d’autres que la sécurité et l’intérêt général doivent primer sur les droits individuels, n’en déplaise à ceux qui n’ont aucun motif raisonnable pour ne pas se faire vacciner, chartes ou pas.

Il est certain par contre que lorsqu’on parle de l’inoculation forcé d’un vaccin on se sent plus loin dans le débats des droits et libertés que lorsqu’on parle des règles imposées sur la route, mais quand même, les tribunaux permettrait probablement cette atteinte, vu la nécessité et la situation hautement dangereuse de la cinquième vague pour notre système de santé.

Personne ne voudrait avoir à décider qui va vivre et qui risque de mourir d’où l’imminence de la vaccination obligatoire. Il ne faut pas oublier le délestage. Oui, il y a de réelles victimes à cause du délestage dans les hôpitaux! Le fait de devoir reporter des opérations est clairement un danger pour des personnes qui ont une condition de santé qui peut s’aggraver. Pensez à une personne qui doit être opéré pour un cancer et que l’opération tarde...les chances de guérisons peuvent diminuer à cause du délai...

Voici les extraits de la loi sur la santé publique qui autorise le gouvernement à rendre le vaccin obligatoire :

123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:

1° ordonner la vaccination obligatoire de toute la population [...]

126. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination [...] tout juge de la Cour du Québec [...] peut lui ordonner de s’y soumettre.