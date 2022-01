GERMAIN, Gilles



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gilles Germain, époux de madame Geneviève Mc Grath. Il était le fils de feu Marie Laroche et de feu Gaudiose Germain. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Après les funérailles, la famille ira déposer ses cendres au Mausolée de la Paix au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil son épouse, Geneviève Mc Grath; ses belles-sœurs et son beau-frère: Margo Mc Grath (Émile Samson), Lise (feu Pierre Mc Grath), Michelle Lévesque (feu Robert McGrath); ses filleuls: Steeve Mc Grath (Karine Lemieux), Éric Samson (Anik Coulombe); ses neveux et nièces: Rénald Tessier (Lise Sylvain), Édith Tessier, Patrick Samson (Nathalie Giguère), Luc Samson (Gaétan Larochelle), Gilles Samson (Cindy Boudreau), Pierre Dion, Claude Mc Grath, Hélène Mc Grath. Il est allé rejoindre ses sœurs décédées: Nelly, Lucie, Berthille, Thérèse. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour tous les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge : 1 800 418-1111 - https://donnez.croixrouge.ca