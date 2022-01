BÉLANGER, Rita Savard



Au CHU - CHUL, le 10 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rita Savard, épouse de feu monsieur Raymond Bélanger, fille de feu madame Marie-Louise Hervieux et de feu monsieur Wilfrid Savard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Louise-Anne, Diane (Pierre Martel), Céline (Serge L'Hébreux) et Marie; ses petits-enfants: Mélanie, Hugo, Rosalie, Nicolas, Daniel, François et Nolia; ses arrière- petits-enfants: Isaac, Liam, Abigaëlle, Thomas, Alicia, Olivia, Alexandre, Sarah Maude, Thomas et Léa; sa sœur Monique, son frère René, sa belle-soeur Pauline Descôteaux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier toute l'équipe de cardiologie du CHUL ainsi que la Docteur Audrey Bouffard de l'unité des soins palliatifs pour son accompagnement au cours de ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs), tél.: 418 525-4385, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Vos messages de sympathie peuvent être transmis par le biais du site de la