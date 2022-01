PÉPIN, Léopold



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Léopold Pépin, fils de feu monsieur Émile Pépin et de feu dame Ida Bédard. Il demeurait à Saint-Raymond. Il est allé rejoindre sa chère fille Valérie. Outre son épouse madame Louisette Jobin, monsieur Pépin laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Dominique Lefebvre), Nadine (Jean-François Dion), et Raphaël (Mélanie Robitaille); ses petits-enfants: Victor, Mérédith, Rosalie, Zachary et Alexis qu'il aimait tant. Il était le frère de: feu Jean-Charles (Marie Desrochers), feu Claire (feu Gaston Plamondon), feu Bruno (Jeannine Méthot), feu Jacques (feu Raymonde Desrochers), feu Paul-Émile (Laurienne Légaré), Thérèse (feu Marcel Lambert), Rita (feu Charles Édouard Marcotte), feu Henri, Marc (Lisette Paquet), Micheline (feu Rock Barette), feu Marcel (feu Solange Hamel), Nicole, Guy (Guylaine Bilodeau). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin; Aurore (feu Michel Jackson), André (Laurette Godin), Jacqueline (feu Jacques Déry), Réjean (Luce Paradis) et feu Hélène; ainsi que plusieurs neveux, nièces. La présence de M. Pépin manquera aussi à plusieurs bons ami(e)s et gens de son entourage qu'il appréciait beaucoup.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Régional de Portneuf ainsi que l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués.