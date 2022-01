THIVIERGE, Claudette



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 29 décembre 2021, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Claudette Thivierge, épouse de feu monsieur Jean Jobin, fille de feu madame Clarina Lachance et de feu monsieur Émile Thivierge. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Nathalie Tanguay); ses petits-enfants: Marie-Pier et Marc-Antoine Jobin; son petit-fils Malcom; ses frères et sa soeur: Gaétan, Gilles et Colette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s en particulier sa grande amie des dernières années Madame Noëlla Bélanger. Elle laisse aussi dans le deuil France Aubert et Luce Rail. Elle est allée rejoindre son fils Jacques. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Côté-Jardins en particulier Dre Linda Audet pour les bons soins prodigués.