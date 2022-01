LEMOINE, Raymond



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Raymond Lemoine, fils de feu madame Émilia Poulin et de feu monsieur Aurore Lemoine. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h 30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, sa conjointe madame Lise Desbiens ainsi que ses enfants Gaétan Duchesneau, Nancy Duchesneau et son conjoint et feu Johanne Duchesneau; ses frères et sœur: feu Jean-Marc (feu Gisèle Lamarre), feu Magella (Monique Delisle), feu Louis Philippe (feu Rita Métayer), feu André (feu Simone Drolet), feu Thérèse (feu Paul Isabelle), feu Paul-Henri (feu Irène Blanchette), feu Jules (feu Cécile Blouin), feu Lucien et feu Gérard (Madeleine Trépanier); sa belle-sœur Jocelyne Desbiens; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement sincère à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec (8ème étage) pour les bons soins prodigués qui lui ont permis de vivre ses derniers moments dans le confort, le respect et la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Patro (Père Raymond-Bernier, s.v.) pour le Patro Laval, téléphone : 418-650-2970, site web : www.patro.ca .