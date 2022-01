CORBIN, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 décembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jacques Corbin. Il était le fils de feu madame Marie-Rose Latour et de feu monsieur Ludger Corbin et époux de Diane Bradette. Il demeurait à Beauport. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Roger (Lucie St-Hilaire), feu Jean-Paul (Diane Poulin), feu Claude, Laurent (Sylvie Desharnais), Serge (Marie-France Petit, Gilles (Micheline Lépine), Colette (feu Gérard Thérien), Diane (Yvan Cormier), Sylvie et Lise (feu Dominic Desjardins); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bradette: feu Marcel (feu Huguette), Louisette (feu Gérard), feu Jean-René (Yolande), feu Arthur (Lise), André (Claudette), feu Rita, Jeannine (Adrien), feu Fernande (feu Roger), feu Huguette, feu Émilien, Nicole (Pierre), Doris (Yvon), Francine (Patrice); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont: Marie-Paule, Jean-Pierre, Jacques, Louise, Alain, Nathalie et Yvan. La famille recevra les condoléances àde 13h à 15h,Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie tout le personnel soignant de l'hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél.: 1-888-939-3333, des formulaires seront disponibles sur place.