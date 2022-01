PAQUET, Suzanne



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 décembre 2121, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Suzanne Paquet, épouse de monsieur Patrice Michaud, fille de feu madame Gilberte Dionne et de feu monsieur Roland Paquet. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères: Robert (Sandra Allaire) et Benoit; ainsi que des neveux, nièces et amis dont plusieurs religieuses de la communauté des Augustines et la famille des affiliés dont elle faisait partie. Pendant 37 ans, Suzanne a œuvré à l'Hôtel-Dieu comme technicienne en cardiologie. Elle a toujours conservé un bon souvenir de ses collègues de travail.La famille recevra les condoléances à compter de 13h en présence des cendres au même endroit. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec qui l'a si bien soignée tout au long de sa maladie et particulièrement au cours de ses derniers moments de vie aux soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Chu de Québec: https://fondationduchudequebec.org/