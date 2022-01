LEROUX THERRIEN, Yvette



À son domicile, le 2 janvier 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédée subitement madame Yvette Therrien, épouse de monsieur Adélard Leroux et fille de feu Joseph Therrien et de feu Rosalie Labrecque. Elle demeurait à Saint-Nérée.à compter de 13h,et de là, au cimetière paroissial,Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: feu Francine Labrecque, Martin (Lucie Vallières), Louisette (Léopold Guay) et Guy Leroux (Isabelle Goulet); ses petits-enfants: Olivier (Aurélia Minisini), Alexandre (Mélissa Rivard), Anne-Sophie et Jean-Nicolas Leroux ainsi que ses arrière-petits-enfants: Laurence, Clara et Logan Leroux. Elle était la sœur de: feu Joseph (feu Marguerite Pelchat), feu Marie-Anna (feu Joseph Roy), feu Oliva (feu Gabrielle Corriveau), feu Rita (feu Lucien Simard), feu Raoul (feu Angéline Poliquin), feu Alphée (Rose-Hélène Asselin), feu Emilien, Emilienne (feu Antonio Ruel), feu Lionel et feu Georgette (feu Adrien Labrecque). Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Antoinette Leroux (Roger Bernard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements aux pompiers de Saint-Nérée pour leur dévouement. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté Saint-Nérée) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la