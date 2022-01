DUPONT AUDETTE, Claire



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Claire Dupont, épouse de feu Laurent-Guy Audette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée (Pierre Beauchemin), Jacques (Suzanne Pelletier), Guy (Andrée Gauvin), Dominique (Mario Béland), Éric, Isabelle (François Leduc); ses petits-enfants : Philippe, Simon, Mathieu, Sophie, Geneviève, Olivier, Laurence, Louis-Charles, Étienne et Bertrand ainsi que leur conjoint et conjointe respectifs; ses arrière-petits-enfants : Hector, Evan, Noah, Saya, Yulie, Charles-Émile, Anne-Clara, Mathis, Daphnée, Elliot, Marc-Édouard, Béatrice, Juliette, Léo ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était l'épouse en secondes noces de Léonard Lauzier. Elle est allée rejoindre son frère Herménégilde et sa sœur Ghislaine. Femme aux multiples talents, elle a dédié sa vie à sa famille. Dans une démarche plus personnelle, elle s'est consacré à la pratique et à l'enseignement de la peinture. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence St-Patrick pour leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, 418-682-6387 - www.coeuretavc.ca