LABARRE, Daniel



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 5 janvier 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Daniel Labarre, fils de feu monsieur Eddy Labarre et de feu dame Jeannette Cantin. Il demeurait à Saint-Raymond. Outre son amie de cœur madame Denise Pépin, monsieur Labarre laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Noël (Marie-Rose Bédard), Noëlla (feu Julien Voyer), Réjeanne (Marius Béland), Michel (Hélène Godin), Hélène, Manon et Pierre (Caroline Boutet); sa filleule Mylène Voyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Murielle (feu Raynald Gauthier).La famille tient à remercier le personnel des soins reçus en hémato-oncologie de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Société Canadienne du Cancer. https://cancer.ca/fr/