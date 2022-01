ROBICHAUD, Napoléon



Au Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue (Maison 1), le 4 janvier 2022, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Napoléon Robichaud, époux de feu dame Lorraine Legros. Fils de feu dame Léona Pelletier et de feu monsieur Odilon Robichaud, il demeurait à Sainte-Perpétue et autrefois à Sainte-Félicité, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants et leurs familles: Yves (sa conjointe Diane Miville, son fils Sébastien (Véronique Pelletier et leur fille Léa-Maude). Lyne (son conjoint Gaétan Gagnon, ses filles : Karine Robichaud (Jonathan Robichaud et leurs enfants William (Rosalie Hamel), Cédrick et May-Anne), Joany Gagnon (Frédéric Lamarche-Duchesne et leur fils Tom Lamarche). Gino (sa conjointe Lynda Miville, leur fille Maggy (Shawn-Mickael Pelletier). Gilles (sa conjointe Annie Pelletier, leurs enfants : Jessy (Syndel Jean) et Camille (Christopher Blanchet). Il était le frère de: feu Lucienne, feu Claire, feu Léopold, feu Rose-Anna, feu Cécile, feu Marguerite, feu Noëlla, feu Zelma, feu Émile, feu Jean-Guy (Noëlla Pelletier); De la famille Legros: Carmen (feu Laurent A. Thibodeau), Bibiane (Fernand Thibodeau). Sont également affectés par son départ ses filleules Michelle Robichaud et Diane Thibodeau, de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence l'Ange d'Or de Sainte-Perpétue ainsi qu'au personnel soignant de la Maison 1 du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1N 1C1.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Félicité.