GAGNÉ, Pierre



À l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 1er janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Pierre Gagné, conjoint de madame Rollande Breton. Il était le fils de feu monsieur Napoléon Gagné et de feu dame Lina Desbiens. Originaire de Pointe-au-Pic, il demeurait à Charlesbourg. Il laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée: Rollande Breton; ses trois fils: Gaétan (Josette Lavallée), Patrick (Louise Larouche) et Daniel (Lisandre Bernier); la mère de ses 3 fils: feu Colette Delisle; ses petits-enfants: Alexandre, Sébastien, Marie-Ève, Gabriel, Josiane, Zakkary et Lyanna; ses arrière-petits-enfants: Maélie et Jasmine; son frère et sa sœur: Yvon et Denise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Il est allé rejoindre sa sœur et ses frères qui l'ont précédé dans la mort: Ella, Armand et Guy son frère jumeau et grand complice. Nous garderons en mémoire un homme souriant, travaillant qui aimait la vie. Grâce à tant de souvenirs partagés avec Pierre, il continuera de vivre éternellement dans nos cœurs. La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h.Monsieur Gagné sera porté à son dernier repos au printemps au cimetière St-Pierre-aux-Liens.La famille désire exprimer un remerciement spécial à Jonathan Morasse ainsi qu'au personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus, pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité. Pour rendre hommage à monsieur Pierre Gagné , nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com