LACHANCE, Michel



Michel Lachance, grand amateur de musique et co-fondateur de musique chez Sonny, s'est envolé paisiblement de la Maison Michel-Sarrazin vers l'univers invisible à l'aurore du 7 janvier 2022.Fils de feu Guy Lachance et de feu Pauline Bélanger, il laisse dans le deuil, outre son conjoint et complice Sonny Maheux; ses frères : Gilles Lachance (Marie-Claire Gagné) et Pierre Lachance. Il laisse aussi dans le chagrin Bibiane Bergeron, Renée Auclair, Pierre Lachance, Christian Fortin, Martine Simard et Jacques Gagné, ainsi que de nombreux amis. Remerciements aux soins palliatifs du CLSC Haute-Ville Québec, ainsi qu'à la Maison Michel-Sarrazin pour leur professionnalisme et leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084.www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don ou au CLSC Haute-Ville, 55 chemin Sainte-Foy, Québec Qc, G1R 1S9, tél. : 418-521-5833.