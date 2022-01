BÉDARD, Pierrette Martel



À l'Hôpital régional de Portneuf, St-Raymond, le 4 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Pierrette Martel, épouse de feu monsieur Armand Bédard. Elle demeurait à St-Basile. Madame Martel laisse dans le deuil ses enfants : Martine (Luc Boivin) et Serge (Annie Gauthier); ses petits-enfants : Nicolas, Alix et Liam. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jacqueline Martel (Jacques Beauregard), feu Aline, Lucien (Ghislaine Bourdon), feu Lionel (Ginette Rogala) feu Suzanne, feu Claudette (feu Gaston Moisan), feu Gisèle (Claude Cartier); Carmelle Bédard (feu Émile Doré), feu Odilon, feu Marcel (Thérèse Corriveau), Henri (Bibianne Perron), Jean-Claude (Lise Gauthier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du 2e étage de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, le samedi 15 janvier 2022 de 9h à 11h15 à laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec), G3L 1W1, https://fsssp.ca.