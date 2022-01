MOISAN-PARADIS, Adrienne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 4 janvier 2022, à l'âge de 98 ans et 6 mois, est décédée dame Adrienne Moisan-Paradis, épouse de feu monsieur Alfred Paradis, fille de feu dame Alice Plamondon et de feu monsieur Xavier Moisan. Elle demeurait à Saint-Raymond.Dame Adrienne laisse dans le deuil ses enfants: Luce (Réjean Jobin), Rosane (Pierre de la Sablonnière), Michèle (feu Michel Ouellet), Sylvie (Yvan Plamondon), Charles, Marie-Andrée (Robert David); ses petits-enfants: Mélanie et Emmanuelle Jobin, Antoine et Valérie Paquette, Pierre-Luc, Hugo et Maxime Ouellet, Claudia, Jean-Sébastien et feu François-Xavier Plamondon, Manon et Isabelle Paradis, de même que leurs conjoints/conjointes; ses treize arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Alexis X (feu Jeanne Giguère-Turcotte), feu Jean-Claude (feu Irène Parent), feu Arthur X (Madeleine Alain), feu Laurence, feu Roger X (feu Gérarda Genois), Paulin (feu Thérèse Dion), feu Antonio (Hilda Gagnon), feu André (Denise Delisle), Louise (feu Yves Bussières), Wilfrid (Nicole Hardy - feu Marcelle Germain); de la famille Paradis, elle était la belle-sœur de : feu Jos, feu Alexandre, feu Armand (feu Loretta Robitaille), feu Lucien (feu Monique Bouchard), feu Marie-Rose, feu Monique (feu Léopold Gilbert), feu Odilon (Lucille Gingras), feu Gaston, feu Cécile (feu Gérard Leclerc). Elle quitte aussi de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, dont Aldabert Bujold; elle les chérissait tous profondément. La famille adresse des remerciements spéciaux aux médecins et au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi qu'aux préposés de l'unité Au Jardin du Complexe O'Sommet de Donnacona pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 ou https://fondationduchudequebec.org/