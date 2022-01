HAMEL, Céline



Au centre d'hébergement Jeffery Hale, le 4 décembre 2021, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédée madame Céline Hamel, fille de feu Cécile Ampleman et de feu Joseph Arthur Hamel. Elle demeurait à Québec.Elle était conjointe de fait de feu Roger Saint-Amour et dans le premier mariage de feu Guy Savard. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne Savard (Jacques Bourque), André Savard (Lucie Lorrain) et François Savard (Manon Garon); ses petits-enfants: Jessika (Jeffrey St-Pierre), Nadia, Samuel Morasse (Paméla Coté), Xavier et Léa-Marie; ses arrière-petites-filles: Kelly-Anne et Anjelik et son frère Claude (Jacqueline Hamel). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement Jeffery Hale, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, téléphone: 418 527-0075 Site web: www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.