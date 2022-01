RODRIGUE, Fernande Légaré



Au CHSLD Pavillon Bellevue, le 2 janvier 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Fernande Légaré, épouse de feu monsieur Charles-Édouard Rodrigue, fille de feu monsieur Albert Légaré et de feu madame Délima Vézina. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Roland Godbout), Nicole, Diane (Jacques Morin) et Claude (France Lemieux); ses petits-enfants : Johanne (Yves Nadeau), Bianka Tortillet (Marc Roy), Sandro Tortillet (Nadia Gravel), Nadia Rodrigue (Stéphane Lagrange) et Pascal Rodrigue (et son amie); ses arrière-petits-enfants : Steeve Drolet (Mélissa Carrier), Anakyn, Jessyka, Audrey, Jonathan et Dany Roy, Jean-Philippe et Sabrina Tortillet, Ariane Croteau, Laurie Croteau et Solianne Leclerc; sa sœur Thérèse (Raymond Godbout); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Pavillon Bellevue pour les bons soins prodigués.