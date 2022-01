TOUTANT, Lucille



Au Centre hospitalier Ste-Marie à Trois-Rivières, le 24 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lucille Toutant, épouse de feu monsieur Georges Laliberté. Elle était la fille de feu Thomas Toutant et de feu Victoire Laganière. Elle demeurait autrefois à St-Édouard de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil son fils François Laliberté (Marie-Josée Rivière); ses petites-filles: Rebecca (Dave Perreault) et Éloïse; ses frères et sœurs: feu Jules (feu Eva Quessy), Marcelle (René Hasty), Andrée (feu Guy Lacombe), Louise (feu Robert Gervais), Daniel Laganière (Claudine Bourbeau). Elle était la belle-sœur de feu Aline Laliberté et de feu Henri-Paul Laliberté (feu Irma St-Onge); Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence La Belle Époque de Trois-Rivières et du Centre hospitalier Ste-Marie pour les bons soins prodigués à Lucille. La famille se réunira à la maison funérairele vendredi 14 janvier 2022 de 18h à 20h30 et samedi à compter de 10h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Site web: www.alzheimerchap.qc.ca