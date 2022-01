MAILHOT, Diane



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 7 janvier 2022 à l'âge de 71 ans et 9 mois nous a quittés madame Diane Mailhot. Elle était l'épouse de feu monsieur Claude Jérôme et la fille de feu monsieur Gérard Mailhot et de feu madame Carmen Babin. Elle demeurait à Baie-Saint-Paul, autrefois de Brossard.Madame Diane Mailhot laisse dans le deuil sa belle-sœur: Presciella Boivin (feu Jean Mailhot); son beau-frère: Pierre Jérôme (Claudette Piché); ses cousins et cousines des familles Babin et Mailhot; ses amis proches: Janine Lacasse et Jean Tremblay. Outre ses parents et son époux, elle est allée rejoindre son frère: Jean (Presciella Boivin). Un merci spécial est adressé au Dre Marie-Christine Chevrette et au personnel du CHSLD (Ambroise-Fafard) de Baie-Saint-Paul pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds CHSLD. La direction des funérailles a été confiée à la