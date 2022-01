BOUCHARD, Jean-Rock



Tu aimais la vie, tu aimais l'humour, tu aimais les tiens et tes amis, ton souvenir sera gaieté et amour.À l’Hôpital de La Malbaie, le 4 janvier, à l’âge de 77 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Rock Bouchard, époux de madame Colette Harvey, fils de feu monsieur Lorenzo Bouchard et de feu dame Antonia Gauthier. Il demeurait à St-Irénée. Il a été confié àMonsieur Bouchard, laisse dans le deuil son épouse: madame Colette Harvey; ses enfants: Claude (Geneviève Harvey), Simon (Natacha Bisaillon), ses petits-enfants: Jérémy (Christina Taché), Cédric (Chloé Boudreault), Mélody; ses frères et soeurs: Isidore (Geneviève Gagné), Étienne (Janine Mailloux), feu Lorraine, feu Marcel, feu Ludger, feu Jocelyn; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Harvey: Laurier (Jacinthe Tremblay), Lilianne (Gérard Tremblay), Aline (Claude Poulin), Alain; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Jacques Bouchard et sa précieuse adjointe Josée, les proches aidants Aline et Raymond, le merveilleux personnel du 4ième étage de l’Hôpital de La Malbaie, un million de mercis à l’infini pour les soins, le dévouement et la compassion que vous lui avez prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. Des formulaires seront disponibles sur le site ou à l’église. La direction des funérailles à été confié à la