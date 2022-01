PARADIS, Réal



Au CHSLD de Saint-Casimir, le 2 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Réal Paradis, époux de dame Céline Lemelin, fils de feu monsieur Lucien Paradis et de feu dame Èva Perreault. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 9h30 à 10h30Outre son épouse, monsieur Paradis laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Josée Carrières) Pierre, Bernard, Diane (Rock Murry), François; ses petits-enfants : Alexandre (Isabelle Rodrigue) et Elisabeth (Antoine Thibault); ses belles-sœurs, son beau-frère ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. Monsieur Paradis est parti rejoindre ses sœurs et ses frères.