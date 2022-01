MOREL, Jacques



À son domicile, le 21 décembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jacques Morel, fils de feu madame Marie-Rose Lizotte et de feu monsieur Roger Morel. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Ghislaine (Clermont Couillard), Jean-Guy (Diane Lépine), Gilles (Denise Belzile), Marilyn (Driss Benmou); ses neveux et nièces: Martin Couillard (Carole Marion), Jonathan Couillard (Isabelle Hénault), Nathalie Couillard, Sébastien Morel (Geneviève Pellerin-Desjarlais), Mathieu Morel (Julie Leclerc), Stéphanie Morel (François Chouinard), Marie-Ève Brassard (Sébastien Paquet), Jean-François Morel (Jessica Suzor), Priscilla Morel, Laila Benmou (David Turbide), Mélika Benmou (Sylvain Côté), Samia Benmou (Marc-André Léonard); ainsi que plusieurs petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jacques était une personne appréciée, charitable et très croyante. Un merci sincère à ses compagnes et compagnons de la résidence où il habitait, ainsi qu'aux employés et aux propriétaires. Un merci tout spécial à la travailleuse sociale Andréanne Rivard pour l'aide précieuse apportée à Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, site web : www.gilleskegle.org