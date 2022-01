GAGNÉ, Soeur Claire S.C.S.L



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2022, à l'âge de 89 ans dont 71 ans de vie religieuse, est décédée sœur Claire Gagné, en religion sœur Marie-des-Lis, sœur de la Charité de Saint-Louis. Fille de feu Yvonne Couture et de feu Alfred Gagné, elle était native de Saint-Étienne-de-Lauzon, Québec. Sœur Claire a œuvré de nombreuses années en Haïti. Outre les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées, sœur Claire laisse dans le deuil sa sœur Antoinette Gagné (feu Noël Dubois), sa belle-sœur Claudette Langlois (feu Yvon Gagné); ses neveux, nièces et ses ami(e)s. Elle était la sœur de feu Yvette (feu Benoît Fortier), feu Léopold (feu Jeannette Laterreur), feu Georges, feu Alice, feu Georgette (feu Aimé Paquet), feu Gilberte (feu Maurice Drolet), feu Noël (feu Rose-Aimée Fortier).