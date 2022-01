THIBAULT, Michelle



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 29 décembre 2021, l'âge de 81 ans, est décédée madame Michelle Thibault. Elle était la fille de feu monsieur Willie Thibault et de feu dame Diana Chabot. Elle demeurait à Montmagny.Le vendredi 14 janvier 2022, jour des funérailles, de 12h à 13h50.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil son frère et sa sœur: Denise (feu Roger Montminy), Lucille (feu Claude Pelletier), Simone (Richard Boucher), Louise, Vianney, Florence (Alain Labrie), Feu Noëlla (Camil Noël), Réjean (Marcelle Asselin), Bibiane (Robert Nicole), Jacynthe (Réjean Morin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Montmagny pour leur présence auprès de Michelle durant ses vingt-et-un ans. Votre présence lui aura permis d'avoir de belles qualités de vies et d'amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer : https://www.jedonneenligne.org/fqsa/DIM/. La direction a été confiée à la