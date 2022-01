MAQUIS, Yvette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Yvette Maquis, décédée le 1er janvier 2022, à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Claude Dorion, la fille de feu madame Joséphine Lessard et de feu monsieur Wilfrid Maquis. Native de Saint-Anne-de-Beaupré, elle résidait à Lévis depuis plusieurs années.Les cendres seront ensuite déposées au Columbarium de Lotbinière chez Harmonia de Saint-Apollinaire. Les funérailles ont été confiées àElle laisse dans le deuil, sa sœur : Marie-Ange (feu Paul-Émile Paré) et feu Lucienne (Donat Michel); son ami de cœur Roger Jobin. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dorion: Gabrielle (feu Gérard Fortier), Michel (Réjeanne St-Onge), Yvon (Danielle Perreault), Andrée (Roland Dubois); ainsi que ses neveux et nièces. Elle est allée rejoindre son époux Claude, son frère Léandre, ses sœurs: Jeanne, Yvonne, Georgette, Marie, Rose et ses beaux-frères prédécédés. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.