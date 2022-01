PARÉ, Céline



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 1er janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Céline Paré, épouse de feu monsieur Roger Simard. Elle était la fille de feu dame Yvonne Lemelin et feu monsieur Albert Paré. Elle demeurait à Donnacona.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Cathy Couture) et Frédéric (Nathalie Leclerc); ses petits-enfants : Daphney et Raphael; son filleul Jean-Sébastien Paré; ses frères et sœurs : feu Béatrice (feu René Bilocq), feu Guy (feu Monique Racine), Nicole (Michel Gagnon), Denise (Jean-Guy Huot) et Claude (Christiane Renaud); ses belles-sœurs de la famille Simard : Aline, Jeannine (feu Antonin Simard Guay) et Georgette (feu Denis Laberge); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca