BEAULIEU GAGNÉ, Germaine



Au centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 23 décembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Germaine Gagné. Elle était la fille de feu madame Marie-Ange Grenier et de feu monsieur Josaphat Gagné. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Jocelyne, Carole, Guy et Sylvie (Dominique Cheney); ses petits-enfants: Mélanie et Simon Lagueux, Yanick et Judith Beaulieu, Valérie, Jean-Guy et Mélanie Beaulieu, Marie-Andrée Cheney (Pierre-Olivier Lachance); ses arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Elle a été confiée àLes cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie le personnel soignant du 3e étage du centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, pour leur dévouement envers notre mère, ainsi que toutes les personnes ayant pris soin d'elle depuis son arrivée au CHSLD. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site: www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294, des formulaires seront disponibles sur place.