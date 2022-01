DUCHESNEAU, Françoise



Au Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin, le 2 janvier 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Françoise Duchesneau, épouse de monsieur Raynald Ouellet. Elle était la fille unique de feu dame Madeleine Bédard et feu monsieur Armand Duchesneau. Elle demeurait à Québec (Sainte-Foy).Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raynald; les membres des familles Duchesneau et Bédard ainsi que des belles-familles Ouellet et Bureau; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Ouellet : Henrienne (Mario Marcotte), Roger (Monica Paré) et feu Michel (Michelle Paradis); ses neveux de la famille Ouellet : Pierre-Luc (Johanne Méthot), Hugo et Maxime ainsi que ses cousins, cousines et des amies de longue date. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin qui a prodigué les meilleurs soins qu'exigeait la maladie dégénérative dont Françoise souffrait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Clinique interdisciplinaire de mémoire CIME (Dr. Robert Jr Laforce), 1401, 18e Rue, Québec (Qc) G1Z 1J4, Tél. : 418 649-5980, site web : www.cliniquedememoire.caPour renseignements :