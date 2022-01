DENECHAUD, Thérèse Grenier



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 9 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Thérèse Grenier, fille de feu madame Alfreda Lefebvre et de feu monsieur Joseph Grenier. Elle demeurait à Québec.Elle était mariée à feu monsieur Georges Denechaud. Elle était la sœur de: feu Valmont Grenier, feu Léopold Grenier, feu Bernardin Grenier et de feu Laval Grenier. Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h à 10 h 45.La mise en crypte suivra au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Son fileul, Gary Duncan tient à remercier Martine, Nancy et Dinarte du centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec, Téléphone : 1-888-768-6669, Site web : www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place