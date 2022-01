DOYON, Pierre



Subitement, le 24 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Pierre Doyon, fils de feu Henri Doyon et de feu Juliette Bouffard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Ray Bowes) et feu Alain; son petits-fils Yoann Garneau; ses frères: Maxime (Michèle) et Marcel (Annita), feu Carmen (feu Guy) et feu Claude (Colette); ses nombreux neveux et nièces: Hélène (Michel), Louise (Serge), Luc (Lise), Nathalie (Réjean), Colette (Sylvain) et Sylvain (Pierre) et Marc (Isabelle); ainsi que ses autres parents, plusieurs amis proches et les membres de la Légion royale canadienne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org