BOLDUC, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Bolduc, époux de madame Gisèle Vallée. Il était le fils de feu Eugène Bolduc et de feu Emma Olivier. Il demeurait à St-Lambert-de-Lauzon. Il laisse également dans le deuil, outre son épouse Gisèle, ses enfants: Daniel (Francine Beaudoin), Pierrette (Gilles Allard), Mario (feu Louise Poulin), Donald (Martine Gagné); ses petits-enfants: Michaël (Mélanie) et Valérie (Patrick) Thivierge, Steven (Marie-Hélène) et Josée (Charles-Antoine) Bolduc, Cindy (Alex) et Jessie (Pierre-Luc) Bolduc; ses arrière-petits-enfants: Alan, Bryan et Logan, Éliane, Nathan et Mavrick, Camille, Adam et Léa, Milan et Mathis; ses sœurs et frères: feu Amélia (feu Paul-Antoine Fortier), feu Alphonse, Jeanne (feu Antoine Demers), Edith (Ernest Genest), feu Rita (Gérard Fortier), feu Pauline (feu Clément Fortier), feu Georges (Aline Bergeron), Denis, Yvon (Denise Boucher), Roger (Nicole Demers), feu Gilles, feu Raymond (Marie-Ange Daigle), feu Léo, Eugène et André (Suzanne Huot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallée: feu Jeannine (feu Nicolas Châtigny), feu Rosaire (Lisette Arguin), Roméo (Cécile Châtigny), feu Rémi (Loraine Arguin), Juliette (feu Ambroise Chabot), Philippe (Nicole Gagné), Jean-Yves, Rose-Hélène (Nazaire Bergeron), Gaston, feu Micheline; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Résidence des Peupliers de St-Lambert-de-Lauzon pour les bons soins prodigués à Jean-Marc. La famille se réunira à la maison funéraireà compter de 9h.