CHABOT, Nicole



" Le 5 janvier, je suis partie sereine, ma mission ici-bas était accomplie. Je suis fière et comblée de voir comment mon fils Nathan est un être de cœur. Tout au long de mon parcours, et ce jusqu'à mes derniers instants, j'ai eu l'immense bonheur d'être entourée, par ma famille et par mes amis (es) les plus chers (ères). "L'amour ne disparaît jamais, la mort n'est rien, je suis seulement passée dans la pièce d'à côté. - Henry Scott HollandElle laisse dans le deuil son fils Nathan, sa famille Pauline et Lise (feu Bernard Maltais), Aurore Gagnon (feu Pierre Chabot) Jean (Cécile Boucher), ses nièces Audrey Maltais (Francis Crevier) et Shirley Chabot (Mathieu Marier) son neveu Francis Maltais et de précieux amis(es). La famille tient à remercier le personnel du CUSM qui lui a permis de vivre des moments privilégiés.Nous souhaitons que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don par la poste à l'AVRDI : (Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience intellectuelle) 625 rue Lechasseur, Beloeil, J3G 2L3. Un reçu vous sera émis.