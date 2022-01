PAQUET, Daniel



"Sa grande générosité va nous manquer"À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 24 décembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Daniel Paquet, époux de madame Hélène Trudel et fils de feu monsieur Jean-Marc Paquet et de madame Simone Boudreault. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-J-Cartier. Monsieur Paquet laisse dans le deuil, outre son épouse et sa mère, ses fils: Benoit (Touria Chraibi) et Alain (Marlène Plamondon); ses petits-enfants: Djibril, Ilias, Daoud, Marianne et Émilie; son frère René (Linda Daigle); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Trudel: feu Jean-Guy (Yolande Béland), feu Noëlla (Marcel Bussières), feu Cécile (Réjean Germain), feu Claude (Danièle Béland), Aline (feu Yvon Defoy), Fernand (feu Christiane Lesage) et Nicole ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci au personnel du CERCEO pour les bons soins prodigués et leur humanisme.