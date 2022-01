BOUCHARD, René



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 décembre 2021, est décédé, à l'âge de 60 ans et 11 mois, monsieur René Bouchard, époux de Claire Rémillard. Il était le fils de feu Maurille Bouchard et feu Bernadette Bernard. Il demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.Par la suite, les cendres de monsieur Bouchard seront déposées au Columbarium du Salon Funéraire Roy & Rouleau inc. de Saint-Raphaël. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Pierre Bouchard (Aline Carbonneau), ses sœurs: Claire Bouchard, Huguette Bouchard (Bernard Guilmette); ses nièces: Catherine Bouchard (Stéphane Therrien), Émilie Blais (Patrick Truchon) et Andréanne Blais ainsi que sa petite-nièce Kéliane Levesque. De la famille Rémillard, il était le beau-frère de Martine, Julien, feu Paul-Aimé, Francine (Rosaire Therrien), feu Père Ghislain, Daniel et Simon. Il laisse également dans le deuil oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement exceptionnel à sa sœur Claire pour son accompagnement durant toute sa maladie. Un merci spécial à madame Nathalie Chabot des soins à domicile du CLSC de Bellechasse pour son humanité, son écoute, son dévouement et pour les bons soins prodigués, de même qu'à toute son équipe. Merci également au personnel du service des plaies complexes de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500 Montréal (Québec) H2A 1B6 à la Société Canadienne du Cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la