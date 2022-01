VALLERAND, Pauline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Pauline Vallerand, survenu le 8 janvier 2022, au Centre d'hébergement Saint-Augustin à l'âge de 82 ans. Elle était l'épouse de Monsieur Jacques Bélanger. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son conjoint des 61 dernières années, ses enfants: Marlène (Alain Villeneuve), Jacques (Nadie Savard) et ses petits-enfants : Sabrina, Rosemarie et Justin. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères et sa sœur décédés. Elle laisse également dans le deuil, ses frères, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle nous a quittés après une vie bien remplie sans vouloir trop déranger, entourée de l'amour de son mari, de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle laisse le souvenir d'une épouse et d'une mère aimante dont sa famille a toujours été la priorité. Elle a été confiée à :La famille désire remercier tout particulièrement madame Denise Vallerand, pour sa présence quotidienne auprès de notre mère durant sa maladie, ainsi que le personnel soignant du centre d'hébergement Saint- Augustin de Beauport, 3ième étage secteur Est, pour leur humanisme et les bons soins prodigués.