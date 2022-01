MÉNARD, Maurice



Au CHSLD Notre-Dame de Lourdes, le 26 décembre 2021 à l'âge de 90 ans, nous a quittés M. Maurice Ménard. Il était le fils de feu monsieur Amédée Ménard et de feu dame Maria Guay.Il laisse dans le deuil son épouse Marguerite Tremblay, ses enfants: Renée (Camille Racine), Maryse (feu Claude Duhamel), Gilles (Louise Tremblay), Michel (Nadine Patry), Bruno (Angélique Malec) et François (Luz Bohorquez); ses petits-enfants: Guillaume, Élise, Sara, David, Élaine, Yoan, Danik, Kina, Jade, Julie, Marco, Marie-Philippe, Samuel, Malika et Luca ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: feu Thérèse, feu Béatrice, feu Colette, Lucienne (feu Fernand Côté), Laurette (feu Thomas Desgagné), Marcelle (Bernard Audet); son frère feu Jean-Denis (Danielle Bouchard), sa tante feu sœur Corinne Guay, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi que celui du CHLSD Notre-Dame de Lourdes pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Selon ses volontés, il sera incinéré.