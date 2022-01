FILLION, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er janvier 2022, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Suzanne Fillion, fille de feu madame Simonne Tardif et de feu monsieur Moïse Fillion. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: David Demers (Marie-Eve Proulx), Patricia Demers (Sébastien Bourret); ses petits-enfants: Laura, Gabrielle et Simon. Ses frères et sœurs: Yves Fillion (Huguette Robitaille), feu Céline Fillion (feu Gaston Gingras), Ginette Fillion (feu Antonio Girard), Claude Fillion (Martine Roy) et Claudette Fillion. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Téléphone : 1 800-268-8874 ou site Internet au https://cancer.ca/fr/