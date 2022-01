LACROIX, Roger



Au CHSLD de Limoilou, le 8 décembre 2021, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédé monsieur Roger Lacroix, époux de feu madame Graziella Labbé, fils de feu madame Alice Mercier et de feu monsieur Jean-Baptiste Lacroix. Il demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Clément (Christiane Robert), Gaétan (Christiane Bédard) et Jocelyn (Sylvie L'Hérault); ses petits-enfants: Dominic, Mélanie, Jonathan, Guillaume, Sébastien et Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Élodie, Loic, Lukas, Jolyane et Logan ainsi que ses arrière-petits-enfants par alliance Nathan et Matthieu. Il est parti rejoindre ses frères et soeurs: feu Jean-Paul (Colette Paradis), feu Paul-Henri (Louisette Métivier), feu Madeleine (feu Robert Lévesque), feu Georgette, feu Thérèse (feu Raymond Labbé), feu Marcelle (feu Gilles Nadeau) et feu Juliette (feu Jean-Paul Dupuis). La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com ou au Centre d'hébergement de Limoilou à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS). Des formulaires seront disponibles sur place.