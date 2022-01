CÔTÉ, Gervaise



À la Maison Michel-Sarrazin, le 19 décembre 2021 est décédée Mme Gervaise Côté, fille de feu Raymond Côté et feu Cécile Boucher. Elle résidait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Luc Archambault (Marie-Pierre McMullen), Louis (Josée Grandbois), Yves (Geneviève Pelletier) et Rémi (Nathalie Belleau); ses petits-enfants: Mathilde, Maxence, Romane, Éliane, Victor, Béatrice, Guillaume, Laurianne et Florence ainsi que sa sœur Francine (Renald Côté) et son frère Mario. En plus de ses proches, elle laisse également dans le deuil ses nièces, son neveu ainsi que plusieurs parents et amis.Tous ceux qui l'ont connue sont invités à partager leurs souvenirs, témoignages et photos avec la famille en les transmettant à l'adresse suivante : archambaultetcompagnie@gmail.com. Un album souvenir sera préparé pour ses enfants et petits-enfants. Nous vous invitons à remplacer l'envoi de fleurs par un don à la Maison Michel-Sarrazin où elle a reçu d'excellents soins par un personnel dévoué. https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/COMMEMO/