BOULIANNE, Gilles



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 8 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé entouré de ses enfants, monsieur Gilles Boulianne, époux de feu madame Doris Lambert. Il demeurait à Donnacona.Monsieur Boulianne laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Francine Pleau), Annie (Claude Désilets) et Jocelyn (Valérie Savard); ses petits-enfants: Samuel et Tanya (Raphaël Guay); Guillaume (Carolane St-Pierre) et Claudie-Anne (Vincent Rivard); Maïté, Maëlle, Loïs et Eloïse; ses arrière-petits-enfants: Rose et Romie; Emma; sa soeur Viviane (feu Albert Pelusso); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Madeleine Lambert, Lorraine (Jean-Baptiste Plamondon), Mariette, Rina (feu Yvon Piché, Richard Martel), Constance (feu Michel Dussault), Michel (Ginette Plamondon), Ginette (Raymond Lamothe), Lucille (André Matte), Pierre (Lison Pépin), Jean (feu Aline Brière), Edith (Michel Fiset), Martin, Sylvie (Yves Rousseau), feu Ghislaine (feu Fernand Drolet), feu Jocelyne (Jimmy Vachon, Jocelyne Patry), feu Réjeanne (Denis Sylvain); ainsi que Lisette Doré, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence Sainte-Marie de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca