BÉLANGER-FORTIN, Carmelle



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 10 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Carmelle Bélanger, épouse de feu monsieur Jean-Paul Fortin. Elle était la fille de feu madame Antoinette Langlois et de feu monsieur Philias Bélanger. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).La direction des funérailles a été confié à la maisonL'inhumation aura lieu au cimetière de La-Nativité-de-Notre-Dame rue Wilbrod Robert au printemps. Madame Bélanger laisse dans le deuil ses enfants: Céline et Denis (Chantal Grenier); ses petits- enfants: Jonathan (Gabrielle) et Mélissa ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bélanger et Fortin. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués ainsi qu'au Dre Anohim pour son dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca