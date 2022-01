GAGNON, l'abbé Germain



À Sept-Îles (maison élyme des sables), le 29 décembre 2021, est décédé à l'âge de 88 ans, l'abbé Germain Gagnon, fils de feu Joseph Gagnon et de feu Régina Valois domicilié à Sept-Îles. Originaire de Causapscal, il a été ordonné prêtre le 1er juillet 1962 lors du Congrès eucharistique à Amqui par Mgr Charles-Eugène Parent, archevêque de Rimouski, pour le diocèse de Baie-Comeau, alors nommé " Hauterive ". L'abbé Gagnon a œuvré durant 59 ans sur la Côte-Nord. Il a été vicaire paroissial puis curé principalement dans la région de Baie-Comeau à Saint-Jean-Eudes (cathédrale), Saint-Georges, Saint-Nom-de-Marie, Saint-Sacrement, Pointe-Lebel et Sainte-Amélie. Il a été aumônier et conseiller spirituel dans le mouvement scout, les Chevaliers de Colomb et la Vie Montante. À partir de 2002, il a exercé son ministère comme prêtre retraité à Sept-Îles. De plus, il a été vicaire général du diocèse durant 20 ans, de 1991 à 2011. Lors du départ de Mgr Pierre Morissette en 2008, il a été nommé administrateur diocésain jusqu'à l'arrivée de Mgr Jean-Pierre Blais.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Saint-Joseph de Manicouagan. L'abbé Germain Gagnon sera exposé en chapelle ardente à l'église Saint-Joseph située au 535, ave. Brochu à Sept-Îles, le vendredi 14 janvier 2022 de 18 h à 21 h. Le samedi 15 janvier 2022, jour de funérailles de 9 h 30 à 13 h.Il laisse dans le deuil sa sœur Sr Madeleine (sœurs de la charité de Québec à Québec) ainsi que ses neveux, ses nièces, ses confrères prêtres et de nombreux ami(e)s. Il était le frère de : feu Gérard (feu Elise Bouchard), feu Eugénie (Georges Bernard), feu Joseph (feu Yvonne Bernard), feu prêtre Léonard, feu Marie (feu Joseph-Aimé Bélanger), feu Sr Anne (sœur de la charité de Québec à Québec), feu Fr. Georges-Henri (frère du Sacré-Cœur), feu Thérèse (feu Jean-Baptiste Marquis), feu Clara, feu Jean-Marie (Huguette Paré), feu Anita (feu Eugène Chenel) et feu Lucille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse l'Ange Gardien de Sept-Îles. La direction des funérailles a été confiée aux services professionnels de laCeux et celles qui le désirent, peuvent y envoyer des messages de sympathie.