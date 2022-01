CÔTÉ, Nicole



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 30 décembre 2021, à l'âge de 71 ans et 9 mois, est décédée madame Nicole Côté, épouse de monsieur Régis Rivard, fille de feu madame Marie-Jeanne Asselin et de feu monsieur Paul-Aimé Côté. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-de-Bellechasse à une date ultérieure qui sera communiquée par la famille. Elle laisse dans le deuil son époux Régis Rivard; ses enfants: Guillaume (Véronique Vachon) et Catherine (Steeve Auclair); ses petits-enfants: Camille Auclair, Nathan Auclair, Léa-Kim Rivard et Xavier Rivard; ses neveux: Sylvain, Patrick et Christian ainsi que ses cousins, cousines, ami(e)s et autres parents. Elle est allée rejoindre ses sœurs qui l'ont précédée, Aline Côté et Lisette Côté. La famille tient à remercier toute l'équipe de cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.